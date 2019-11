Michele Placido apre la stagione al Civico - IL VIDEO

Con “Piccoli crimini coniugali", in scena domenica 10 novembre alle 21, debutta la nuova stagione di Prosa al Teatro Civico, organizzata da Comune e Piemonte dal Vivo. Gilles e Lisa, i protagonisti, sono una coppia come tante che vive un apparente tranquillo ménage familiare. Un incidente domestico in cui Gilles perde completamente la memoria, ma non le sue facoltà intellettuali, diventa la causa scatenante di un sottile, brillante e distruttivo gioco al massacro, narrato da uno dei drammaturghi più amati d’oltralpe, Éric-Emmanuel Schmitt.

I tentativi di Lisa diaiutare il compagno a riappropriarsi della sua identità e del loro vissuto comune diventano un percorso bizzarro e doloroso, che si snoderà tra rivelazioni sorprendenti, scoperte sospettate, rancori, gelosie, fraintendimenti mai chiariti. Una lotta senza esclusioni di colpi, sostenuta dagli energici e determinati Michele Placido, nella doppia veste di attore e regista, e Anna Bonaiuto. Un confronto incessante e necessario per permettere a due persone di crescere insieme e di rispettarsi.

Biglietti in vendita da 25 a 8 euro: informazioni e biglietteria: Teatro Civico, via Monte di Pietà 15, telefono 0161255544 oppure www.vivaticket.it