Ricercato in Romania, è stato catturato a Trino

Doveva scontare quattro anni per furto con scasso e guida in stato di ubriachezza il romeno arrestato martedì sera dai carabinieri di Trino.

Nelle ultime settimane, con il cambio dell’ora, sono state intensificate le pattuglie soprattutto in orario serale per prevenire il fenomeno dei reati predatori, poiché le abitazioni spesso rimangono incustodite anche con il buio che favorisce l’azione criminosa dei malfattori. Grazie a questi servizi nella serata di martedì a Trino una pattuglia della locale stazione carabinieri ha controllato un soggetto che si aggirava con fare sospetto. Si trattava di un 28 enne cittadino romeno che dal controllo al terminale risultava ricercato poiché era pendente un mandato di cattura europeo emesso dal Tribunale di Bucarest. L'uomo deve infatti scontare 4 anni di reclusione per furto con scasso e guida in stato di ebbrezza, reati commessi nel 2012 in Romania.

T.H. è accompagnato in caserma e dichiarato in stato di arresto e successivamente tradotto alla casa circondariale di Vercelli in attesa dell’estradizione.

L’invito che viene rivolto alla comunità vercellese è quello di segnalare attraverso la linea di emergenza 112 la presenza di persone o mezzi sospetti nelle vicinanze delle abitazioni o delle attività produttive al fine di poter intervenire efficacemente a difesa del bene comune.