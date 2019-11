Via Gallardi, si torna a parcheggiare

Si è chiusa la breve stagione del divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di via Gallardi a ridosso dell'incrocio con via Duomo. Il Comune ha revocato l'ordinanza che vietava i parcheggi e rimosso la relativa segnaletica (come si vede nella foto).

La previsione, comunque, è di salvaguardare l'accesso agli alloggi per chi andrà a vivere nella nuova palazzina creata grazie alla ristrutturazione dello stabile che un tempo faceva parte dell'Istituto di Belle Arti: l'ordinanza del Comune prevede che, in corrispondenza alle porte di ingresso, vengano posti paletti parapedoni a tutela dei residenti.

Per il resto verranno ripristinati i parcheggi "in una zona del centro in cui c'è molta penuria di posti auto" come indica l'ordinanza.