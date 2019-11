Discarica abusiva di via Dante: prosegue la bonifica

Sta proseguendo l’intervento di raccolta straordinaria dei rifiuti abbandonati e ingombranti negli alloggi popolari e nelle cantine di via Dante angolo via Galileo Ferraris. Un intervento che il Comune svolge in collaborazione con Atc Piemonte Nord e Asm.

“I quartieri della città sia in periferia sia in centro - spiega Simion - non possono trasformarsi in discariche a cielo aperto. Provvederemo a differenziare secondo la categoria merceologica (legno, vetro, plastica, metalli) tutti i rifiuti riciclabili raccolti, che saranno poi destinati al recupero. Ricordo che i rifiuti ingombranti possono essere smaltiti tutto l’anno, gratuitamente, usufruendo dei servizi di Asm”.

Via Galileo Ferraris e via Dante sono tra le strade più frequentate della città e saranno presto oggetto di un importante intervento di riqualificazione relativo al recupero degli spazi commerciali, oggi chiusi, di Casa Berrino. "L’amministrazione - prosegue Simon - interverrà con una serie di interventi per sistemare l’edificio nell’ambito del progetto “Botteghe creative” negli spazi in disuso, contribuendo così anche al ripristino del decoro della zona".