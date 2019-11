Le canzoni anni '60: Casalino e La Compagnia protagonisti a Santhià

Il cartellone di “Novembre in musica” a Santhia sarà inaugurato martedì 5 novembre alla Biblioteca Civica di via Dante 4 nel corso di una serata dedicata ai dischi a 45 giri e alle canzoni degli anni Sessanta. La manifestazione è promossa dal Comune di Santhià e dalla Consulta delle Associazioni cittadine. Protagonisti della serata saranno il giornalista vercellese Bruno Casalino e la band La Compagnia che accompagneranno il pubblico in un viaggio lungo una stagione irripetibile della musica leggera italiana. La band La Compagnia che vanta una lunga e consolidata collaborazione con Casalino, l’ultimo evento è di quest’estate in piazza Cavour a Vercelli, si presenterà con questa formazione: Flavio Menin (voce), Luciano Brera (chitarra solista), Beppe Garofalo (chitarra ritmica), Roberto Zarino (basso), Andrea Marchese (tastiere) e Piero Quacchio (batteria). L’inizio è per le ore 21. L’ingresso è libero.