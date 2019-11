L’ufficio di presidenza del consiglio comunale di Vercelli, a nome di tutti i consiglieri comunali, si stringe con un abbraccio simbolico e con immenso cordoglio ai familiari dei tre vigili del fuoco, scomparsi prematuramente nello svolgimento del proprio dovere presso il comune di Quargnento in provincia di Alessandria. Non possiamo che sentirci coinvolti emotivamente in questo estremo sacrificio, il quale vede tre eroi dei giorni nostri lasciare un grande vuoto, sia nei propri cari che nei propri colleghi ma siamo convinti in tutti i cittadini. Non possiamo non sottolineare come il sacrificio di queste coraggiose persone ci debba portare a valorizzare ancor più un corpo, quello dei vigili del fuoco, che ha fatto dell’altruismo ed il sacrificio un principio fondamentale. Auspicando che vi sia un percorso di celere chiarezza sull’accaduto, ribadiamo la ferma condanna dell’atto delittuoso e ci impegniamo nel supportare tutte le iniziative che anche il comando provinciale dei vigili del fuoco di Vercelli voglia e possa attivare, in memoria di tre splendidi EROI dei giorni nostri.