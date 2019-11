Schianto vicino a Stroppiana: ferita una ragazza

Incidente, nella mattina di martedì, poco dopo le 8, sulla bretella A26 - A4 (Stroppiana-Santhià) nei pressi di Stroppiana. Due vetture sono entrate in collisione, riportando gravissimi danni e causando il ferimento di una ragazza.

Sul posto, per i soccorsi, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli che si è occupata della messa in sicurezza dei veicoli e di prestare le prime cure alla ferita, poi affidata ai mezzi del 118 per il trasporto in ospedale.

L'autostrada è rimasta aperta con il traffico convogliato su un'unica corsia: sul posto, per gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente e per regolare la viabilità, sono intervenuti gli agenti della Polstrada e i tecnici della società autostrade.