"Eri felice e innamoratissima. Sorella mia, sarai sempre con me"

“Una l'esatto opposto dell'altra, ma unite da un profondo amore reciproco... Sei parte di me e ci sarai sempre, ovunque”. Un messaggio toccante quello che Stefania Malinverni dedica, attraverso i social, alla sorella gemella Deborah, morta all'improvviso in Nigeria dove aveva deciso di trasferirsi per raggiungere il fidanzato.

Una tragedia, che ha colpito l'intera città: Deborah Maliverni aveva solo 39 anni e una vita ricca di progetti da realizzare. A piangerla, insieme alla famiglia, sono tantissimi vercellesi che stanno lasciando messaggi commossi sotto la foto della ragazza.

“Sabato sera, poco prima di lasciarmi, lei rideva esattamente come in questa foto che è tra le mie preferite...- scrive la sorella nel post - Era felice e stava bene, nessuna avvisaglia nei giorni precedenti come qualcuno ha scritto; lei era in piena salute ed era innamoratissima e finalmente serena accanto a Simone, la persona con la quale aveva deciso di passare il resto della sua vita e che aveva deciso di seguire in Nigeria”. Il malore improvviso che si è portato via la giovane donna ha spezzato tutto questo, causando grande commozione, per una giovane donna morta anzitempo.

Deborah era solare, buona, sorridente: chi la conosceva la ricorda come un'amica e una ragazza speciale.

“Ricorderemo per sempre il suo bellissimo sorriso e la sua gentilezza”, scrive un'amica che conosceva entrambe le sorelle.

“Lei era una persona solare e rimarrà sempre nei nostri cuori”, commentano altri amici vercellesi, che, tentando di lenire il dolore della sorella gemella, conosciutissima istruttrice di fitness, le scrivono “Lei sarà sempre con te, la sentirai dentro di te, sarà la tua forza sempre. Il vostro legame vivrà in eterno”.