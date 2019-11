Cronotachigrafi manomessi: nei guai due camionisti

Due camionisti sono finiti nei guai, nei giorni scorsi, pizzicati dai controlli della Polizia stradale con il cronotachigrafo manomesso.

Nnell’ambito della quotidiana attività di controllo a mezzi pesanti, in località Gattinara lungo la SP142, pattuglie della sezione Polizia Stradale di Vercelli hanno sottoposto ad un controllo un autoarticolato di proprietà di una ditta di trasporti di Parabiago. Durante la verifica del funzionamento del dispositivo cronotachigrafo di cui il mezzo sottoposto a controlli è dotato, gli operatori hanno rinvenuto nel vano fusibili, collegato mediante un innesto scart, un dispositivo finalizzato a manomettere il dispositivo dell’impianto ADBLUE presente sul veicolo. Ciò viola le prescrizioni sulla normativa antinquinamento, per cui tale dispositivo è stato sottoposto a sequestro e il conducente sanzionato con un verbale che comporta la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione e il mezzo è stato sottoposto a visita di revisione straordinaria da parte della MCTC.



Analoga contestazione era stata sollevata, qualche giorno prima a un autocarro controllato a Serravalle: gli agenti avevano scoperto, nella cabina di guida, il dispositivo di manomissione sopra descritto. Anche in tale frangente hanno provveduto ad elevare le sanzioni sopra descritte.