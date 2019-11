Informazione di servizio: nella serata di lunedì 4 novembre è stato trovato un telefono in via Feliciano di Gattinara angolo vicolo Santa Caterina.

Fino a venerdì 8 novembre il proprietario potrà ritirarlo rivolgendosi all'ufficio Urp del Comune, in piazza Municipio 4: successivamente sarà consegnato al Comando Vigili in via Donizetti 16.