Fondi Scanzano: nel vercellese in arrivo 6 milioni di euro

Sono stati deliberati dal Cipe, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, i fondi di compensazione relativi al 2017 previsti per i Comuni che ospitano centrali nucleari dismesse o impianti di stoccaggio del combustibile esauruto. A causa della presenza della Fermi di Trino e dell'impianto Eurex Avogadro di Saluggia, i "Fondi Scanzano" porteranno nel vercellese oltre 6,1 milioni di euro, ripartiti tra gli enti comunali e provinciali.

In particolare, i 4 milioni e 600mila euro di compensazioni per l'Eurex vengono così ripartiti: al Comune di Saluggia 2,3 milioni, alla Provincia di Vercelli 1,1 milione, a Cigliano 109mila euro, a Crescentino 332mila euro, a Lamporo 48mila euro, a Livorno Ferraris 242mila euro, Rondissone 83mila euro, Torrazza 104mila euro e Verolengo 228mila euro. Per la centrale Fermi le compensazioni ammontano a 1,5 milioni di euro così ripartite: 790mila euro al Comune di Trino, 395mila euro alla Provincia, 52mila a Camino, 51mila a Costanzana, 71mila a Fontanetto Po, 4mila a Livorno Ferraris, 71mila euro a Morano sul Po, 59mila euro a Palazzolo, 43mila a Ronsecco, 40mila euro a Tricerro. Ciascun comune dovrà poi decidere come utilizzare questi fondi, destinati, in linea generale, a opere di miglioramento ambientale e investimenti sul recupero e l'efficientamento energetico degli edifici.