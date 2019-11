Usava il cellulare (da mille euro) rubato. Nei guai un romeno

È stato denunciato per ricettazione un romeno trovato dai carabinieri di Trino in possesso di un cellulare rubato del valore di oltre mille euro. Alla fine di agosto, una donna aveva sporto denuncia di furto del proprio cellulare che ignoti malfattori le avevano asportato dall’interno dell'abitazione.

I carabinieri di Trino dopo la denuncia hanno chiesto al PM della Procura della Repubblica di Vercelli di emettere un decreto di acquisizione dei tabulati telefonici, grazie ai quali potevano accertare che l’apparecchio era ancora in uso e sul quale era stata attivata una nuova scheda telefonica intestata a un cittadino romeno residente a Casale Monferrato, che, rintracciato in quel centro, aveva l'apparecchio in tasca. F.J. è stato denunciato per ricettazione.

Il telefono, invece, è stato recuperato e consegnato alla proprietaria incredula e felicissima.