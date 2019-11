In pensione la professoressa Casadio, prima donna primario di chirurgia toracica

Cambio nella direzione della Struttura complessa di chirurgia toracica dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Novara: per raggiunti limiti di età la professoressa Caterina Casadio ha lasciato l'incarico, sostituita dal professor Ottavio Rena. A Casadio il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria, Mario Minola, ha conferito il titolo di primario emerito “per l’impegno sempre profuso con eccellenti risultati nell’attività assistenziale, nella ricerca, nella didattica e per il prestigio arrecato all’ospedale di Novara”. Anche il rettore dell’Università del Piemonte orientale, Gian Carlo Avanzi, ha ricordato la grande professionalità di Casadio, che si è sempre spesa senza risparmiarsi sia in ambito clinico che, soprattutto, in ambito assistenziale.

Caterina Casadio ha fondato la chirurgia toracica all’Aou di Novara nel 2002 e ha saputo creare un’equipe d’eccellenza: nel 2002 fu la prima donna ad assumere un ruolo apicale in ambito chirurgico all’ospedale di Novara e a tutt’oggi è, in Italia, l’unico primario donna di chirurgia toracica.

Rena è dal 2003 all’ospedale di Novara, nella struttura diretta da Casadio, e ha partecipato a centinaia di interventi di media e grossa chirurgia toracica, eseguendone più di 800 come primo operatore, in particolare con l’impiego del robot. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche.