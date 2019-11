Va a funghi sul Fenera, cade e si ferisce: ritrovato dopo ore di ricerche

E' caduto e si è ferito mentre stava cercando funghi sulle pendici del monte Fenera. Brutta avventura a lieto fine per un 33enne di Grignasco che, riuscendo a contattare telefonicamente il 112, ha messo in moto la macchina dei soccorsi.

La ricerca, resa più complessa dal fatto che l'uomo aveva anche problemi a orientarsi, ha coinvolto anche i carabinieri di Romagnano Sesia che sono riusciti a circoscrivere la zona dell’incidente e a individuare il giovane.

A piedi, addentrandosi nel bosco, dopo quasi due ore di ricerche, hanno individuato il ferito, che si era sempre tenuto in contatto con la centrale operativa, e lo hanno portato sulla strada più vicina dove è stato poi soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale a Borgosesia. Le due condizioni, per fortuna non sono gravi.