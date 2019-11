Due feriti all'Isola in un incidente tra 5 auto

Schianto all'alba, in via Trieste, al rione Isola. Poco dopo le 6 di lunedì mattina due persone sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto cinque mezzi, tra cui un'auto alimentata a Gpl che si è semi ribaltata.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli, che si sono occupati della messa in sicurezza delle auto incidentate e di tutta la sede stradale interessata.

I sanitari del 118 hanno trasportato in ospedale le persone ferite, mentre la Polizia di Stato si sta occupando di ricostruire la dinamica dello scontro.

(notizia in aggiornamento)