Biud10: è ora di prenotare il nuovo panettone

E' tempo di prenotare il panettone di Biud10 che, quest'anno, si presenta con un nuova ricetta, una veste grafica completamente rinnovata e l'ambizioso obiettivo di sempre: superare la quota raggiunta l'anno precedente!

"Donare un panettone Biud10 ad amici, parenti, colleghi, clienti è sicuramente un modo per ricordare Andrea con un regalo buono e legato ad una buona causa - spiegano dall'associazione - Grazie a tutti voi, in occasione del Natale 2018, sono state distribuite oltre 5000 confezioni. Anche quest'anno il panettone del peso di 750 grammi, presentato nella speciale confezione Biud10 è disponibile a 10 euro".



Tutto il ricavato verrà utilizzato a supporto delle spese di gestione ordinaria del Micronido “Andrea Bodo” per Tatamia e per il nuovo progetto 2020 che vede impegnata l'associazione nella ristrutturazione di una parte del reparto di Pediatria dell’ospedale di Vercelli per donare una nuova “ala ambulatoriale pediatrica” composta da quattro locali completamente dedicata ad Andrea. "In aggiunta acquisteremo anche due carrelli di Broselow per il completamento delle postazioni di Emergenze-Urgenze Pediatriche nel Pronto Soccorso", spiegano ancora da Biud10.



Come in passato, per dimensionare correttamente gli ordini, l'invito è di prenotare la quantità desiderata rivolgendosi alla sede di Biud10 Onlus in via Verdi 27 a Vercelli (tel. 0161 218860 – mail: info@biud10.org) oppure contattando uno dei responsabili di Biud10.



Le prenotazioni potranno essere fatte entro il 30 novembre.



Una volta disponibili, un responsabile dell’Associazione provvederà a contattare le persone che ne hanno fatto richiesta per accordarsi sul ritiro delle confezioni.