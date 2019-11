Scavalca il cancello e rimane impigliata: muore a 18 anni studentessa dell'Alberghiero di Cavaglià

Era una studentessa dell'alberghiero di Cavaglià, molto conosciuta in utta la zona a cavallo tra Biellese e Vercellese, Erika Russo Testagrossa, la ragazza di 18 anni che questa mattina, 3 novembre, è morta a Loranzè, piccolo comune del Canavese, nel tentativo di scavalcare il cancello di casa. Come ricostruito dai carabinieri la giovane, dopo aver trascorso la serata in discoteca, ha deciso di scavalcare la recinzione metallica per non svegliare la sorella, ma il maglioncino le è rimasto impigliato nella rete causandone la morte. La sorella ha scoperto il corpo senza vita della diciottenne soltanto al risveglio e ha subito contattato il 118, con il medico che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri stanno compiendo tutti i rilievi del caso e hanno richiesto un medico legale sul posto per non escludere altre ipotesi.