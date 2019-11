Le pagelle della Pro vista a Olbia

MOSCHIN

Un paio di volte non s’intende con Masi, ma è attento sui corner velenosi di Biancu e sui tiri degli avanti sardi: 6.5

FOGLIA

Ha un gran bel destro e una buona tecnica, ma deve prendere ancora prendere una piena confidenza con il ruolo di terzino: 6







BENEDETTI

Una gara tutto sommato positiva: 6

MASI

Si distingue nel dettare i tempi e nei disimpegni: 6,5

QUAGLIATA

Per novanta minuti una spina nel fianco (destro) dell’Olbia: 7

SCHIAVON

Sempre più convincente nel ruolo di centromediano. La sua esperienza si vede e si sente nei momenti di diffcioltà (come nei primi minuti, con l'Olbia che attaccava a testa bassa): 7

ERRADI

Gran bel lottatore: 6

MAL

Copre, sulla sinistra s’intende a occhi chiusi con Rosso e Quagliata, autore di qualche buono spunto nella ripresa: 6,5

AZZI

È tornato a giocare su ottimi livelli. Grande fisicità, grande corsa: 6,5

COMI

Lotta, torna indietro a dare una mano, poco servito in area. Comunque c’è: 6,5

ROSSO

Una buona gara con alcuno spunti niente male: 6,5

BANI

Come Erradi: 6

RUSSO

Vivace e pericoloso, sempre: 6

VARAS

Si è visto poco, ma ha anche ricevuto poche palle: 6

CECCONI

Ha fatto il possibile per tenere la squadra alta: 6

GILARDINO

La squadra lotta come vuole lui, insomma lo segue in tutto e per tutto: 4 vittorie, 4 sconfitte e 5 pari sono un ottimo bottino (e con la media di 1,30 a partita si è in zonaa play off): 6,5