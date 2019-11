Lutto, in città, per Debora Malinverni, vercellese di 39 anni morta all'improvviso in Nigeria, dove si era recata per lavoro, insieme al fidanzato.

Secondo le prime informazioni rimbalzate in città, la donna avrebbe accusato un improvviso malore che non le ha lasciato scampo. Debora Malinverni lascia i genitori - la mamma è infermiera in cardiologia a Vercelli - e la sorella gemella Stefania, che vive a Caresanablot e si occupa di fitness.