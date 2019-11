In ricordo di Francesca Sarasino

Amiche ed ex colleghe dell'Ostetricia di Vercelli ricordano Francesca Sarasino, per tanti anni ostetrica all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli. La donna, morta nei giorni scorsi a Caresana, era rimasta completamente sola e così sono le ex colleghe che, in questi giorni, si stanno organizzando per ricordarla con una messa di suffragio e con la realizzazione di una piccola lapide che possa renderle omaggio. Attraverso i social è stata avviata una raccolta di fondi che proseguirà tra il personale del reparto e tra chi ha picere di partecipare: a coordinare il tutto sono Arianna Vescovo e Meri Chiesa. Inoltre è già stata fissata una messa in suffragio della donna: verrà officiata il 16 novembre alle 18 nella chiesa di San Cristoforo. Intanto sono molte le attestazioni di stima che conoscenti ed ex pazienti dell'Ostetricia hanno lasciato in ricordo della donna.