Tre volte Monteforte, due Motaran

Continua la striscia positiva di Engas Hockey Vercelli che batte in trasferta CSA Agrate per 2-6 con tripletta di Monteforte e doppietta di Motaran.

I bicciolani entrano in campo con Lo Priore fra i pali, Motaran, Monteforte, Francazio, Brusa.

PRIMO TEMPO: Agrate segna immediatamente con Galli, 1-0. Poderosa la reazione vercellese: al 21’, Motaran pareggia, due minuti dopo arriva il gol del vantaggio firmato Enea Monteforte. Brusa segna l’1-3 e Motaran, con doppietta personale, il quarto gol per l’Engas. Si va a riposo sul 1-4.

SECONDO TEMPO: frazione molto fisica, nel tabellino solo falli e ammonizioni verbali (a Motaran e Brusa) fino a 8 minuti dalla fine, quando Monteforte si scatena, segnando due reti in due minuti e portando lo score sull’1-6. A 5’ dal termine, arriva il secondo gol per i padroni di casa di Galimberti, siamo 2-6. Pochi secondi dopo, rigore per Agrate, ma Appiani non trasforma. Finisce così, 2-6.

Prossimo appuntamento di Engas Hockey Vercelli, la sesta giornata di Coppa Italia di serie B, sabato prossimo, 9 novembre alle 20.45 al Palapregnolato