"Forza Skeggia, Borgo d'Ale tifa per te"

"Ci siamo: tutto pronto per domenica 3 novembre! Seguitemi e fate il tifo per me: numero 1671 prima partenza subito dopo gli élite, ore 15.30 italiane con diretta Rai sport! New York City Marathon 2019". Con questo post, corredato dalla foto della maglietta, Fabio Bosio, 35enne di Borgo d’Ale annuncia la partecipazione alla 49ª edizione della mitica Maratona di New York.

Tesserato dell’Olimpia Runners di Dorzano, Bosio riceverà di certo tutto l'affetto e le attenzioni che merita da parte dei vercellesi e dei concittadini. Questi ultimi, tra l'altro, hanno un motivo in più per essere orgogliosi della prova di Bosio: sulla sua maglietta, infatti, campeggia lo stemma del Comune di Borgo d'Ale che ha sostenuto la partecipazione.

"I nostri migliori auguri per una buona prestazione al nostro compaesano Fabio che domani parteciperà alla prestigiosa maratona Newyorkese, accompagnato dal nostro tifo e dal patrocinio del Comune. Forza SKEGGIA, DNA Borghin. I Borgodalesi, l'Amministrazione Comunale sono con te!" si legge nel post scritto dal sindaco, Pier Mauro Andorno, sulla pagina Facebook del Comune.