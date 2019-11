Si ribaltano con l'auto, feriti genitori e due figli

Quattro persone sono rimaste ferite, nella mattina di sabato a San Germano. Si tratta di una famiglia, composta da genitori e due figli, ricoverati uno in codice giallo e tre in codice verde.

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, una Peugeot 307 si è ribaltata sulla provinciale 11. Sul posto, per i soccorsi, è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco della centrale di Vercelli unitamente alla squadra del distaccamento volontario di Santhià.

L'ntervento è valso all messa in sicurezza della autovettura Peugeot 307 che si era ribaltata lungo la statale, uscendo dalla carreggiata e al supporto al personale sanitario di Santhià, per il trasporto di quatto feriti al nosocomio di Vercelli.