"Non metterti di mezzo e lasciala rubare": minacce alla guardia giurata, condannata una 29enne

"Non metterti di mezzo e lascia che nostra sorella vada a rubare". E' la frase che si è sentito dire una guardia giurata, addetta alla sorveglianza di un centro commerciale alle porte di Vercelli, da due uomini che aveva sorpreso nella vicinanze dell'auto.

All'interno della quale, una donna - la presunta sorella dei due - stava rovistando per procurarsi l'occorrente per entrare agire indisturbata all'interno della struttura commerciale.

La guardia, ovviamente, ha denunciato il tutto, dando il via a un'indagine per tentata estorsione e riconoscendo, in un albo fotografico, la donna che aveva sorpreso nell'auto, una 29enne di origine romena, nata in Svezia e ben nota per episodi di taccheggio e furto ai danni di strutture commerciali. I due "fratelli", invece, non sono stati rintracciati.

In Tribunale ci è finita solo la donna che, al termine di un processo celebrato davanti al collegio presieduta da giudice Enrica Bertolotto, è stata condannata a un anno e 8 mesi di carcere e a 850 euro di multa. L'accusa, sostenuta dal pubblico ministero Mariagiovanna Compare aveva chiesto 2 anni e sei mesi e 2500 euro di multa.