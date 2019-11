Slot machine e gamification, un sodalizio perfetto

Ultimamente si sente parlare sempre più spesso di gamification e slot machine. Il termine fa riferimento al gioco e al divertimento, ma si tratta di un'applicazione di una serie di strategie prese dal mondo dei giochi per raggiungere determinati obiettivi di marketing. Ma cos'ha a che vedere con le slot machine? Slot machine e videogame, rappresentano un connubio perfetto, infatti, sono molto simili tra loro e lo si evince dal fatto che le moderne video slot sono dotate anch'esse di una piattaforma funzionale, bella da vedere, intrigante nei suoni e nei colori come quella di un video gioco. Ma quando è iniziato questo processo di trasformazione? Dalla fine del diciannovesimo secolo, quando apparve per la prima volta a San Francisco una slot machine. All'epoca nessuno poteva immaginare il successo che avrebbe riscosso questo nuovo gioco. Nel 1899, grazie al meccanico Charles Fey, le slot presero per la prima volta le sembianze di quelle che noi oggi conosciamo. Nel corso degli anni però, l’evoluzione tecnologica ha trasformato le vecchie macchinette in vere e proprie release simili ai videgiochi più popolari della Rete.

La gamification applicata alle slot machine le trasforma in videoslot

La ricerca in ambito tecnologico ha trasformato le slot machine da macchine fisiche in apparecchi sempre più simili ai videogiochi moderni. Questa radicale trasformazione si chiama “gamification” ma non è avvenuta in tempi brevi, infatti, abbiamo assistito ad una graduale passaggio dalle slot machine tradizionali alle video slot con temi, personaggi, grafiche ma anche modalità, ritmi, impostazioni, che hanno donato carattere e stile alle nuove slot. Una volta, le vecchie macchinette dominavano le sale da gioco, ma oggi non più così e la gamification sta prendendo sempre più piede, dal momento che tutte le nuove slot vengono addirittura lanciate sul mercato come se fossero dei videogiochi. Anche i simboli dei vari giochi sono cambiati e oggi si ispirano alla storia dell'antica Roma, dei greci e degli egizi e anche dei colossal americani come Top Gun, Titanic e Rocky, alla musica, alle serie tv e ai cartoni.

La gamification è il motore del cambiamento tecnologico

La Netentertainment, una software company svedese, è stata una delle prime aziende in Italia a proporre questa nuova tecnologia applicata alle macchinette, sin dal lancio dei casinò online. Con l'avvento di internet, l'età moderna ha dato il via a start up di numerosi software provider che hanno prodotto videoslot sempre più innovative. Inoltre le modalità di gioco sono state applicate anche ai cellulari e tablet, infatti, oggi nessuna videoslot o slotmachine online viene realizzata senza che ci sia compatibilità con tutti i dispositivi di nuova generazione mobile. A breve i players assisteranno a nuove “gamification” dove il giocatore potrà cimentarsi con videoslot dotate di un sistema in modalità VR, che grazie ad uno speciale visore gli consentirà di interagire in 3D.