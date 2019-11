Il nuovo sponsor della Juventus è una società di scommesse maltese

Il duro colpo inferto dal Decreto Dignità al calcio italiano, nell'ambito delle sponsorizzazioni derivanti da alcune società di betting, non ha arrestato la voglia da parte di alcuni club di trovare nuovi sbocchi. Infatti, una delle prime squadre a trovare un escamotage è stata la Juventus che ha siglato un accordo di partnership con 10Bet, bookmaker online maltese. La società di scommesse con sede a Malta, offrirà a milioni di fan del club in tutto il mondo esperienze di gioco divertenti e coinvolgenti, legate al mondo delle scommesse e svilupperà contenuti promozionali e attività di marketing per i tifosi bianconeri, tra cui creazioni esclusive e gadget omaggio. 10Bet non è presente in Italia, mentre è operativo a Malta, in Svezia, Irlanda e Gran Bretagna.

Anche altre squadre hanno optato per questa soluzione?

Una risposta ci arriva da altre squadre di Serie A che come la Juventus hanno imboccato questo percorso, nella corsa alle sponsorizzazioni, per superare i divieti del Decreto Dignità e soprattutto per rimediare ai mancati introiti derivanti dal betting in Italia. La Roma dopo aver dovuto rinunciare a 4,5 milioni annui che Betway gli garantiva fino al 2021, ha siglato un accordo con Awcbet.com, sempre in territorio asiatico, non rendendo noti i dettagli. Il Bologna ha invece concordato con Jbo una collaborazione stagionale di 500 mila euro, sempre limitata all'Asia.

Il calcio fa spettacolo e soprattutto fa acquisire nuovi investimenti pubblicitari

L'accordo attuato dalla squadra di Ronaldo, nell'ambito della Serie A, aveva già dei precedenti, infatti, la Lega è sponsorizzata dalla società di scommesse russa 1XBet. Questa collaborazione tra l'azienda nominata “International Presenting Partner” e la Serie A ha validità solo all'estero e nello specifico per l’Europa, l'Africa, il Medio Oriente, il Nord Africa e le due Americhe. I loghi della società di betting compaiono al di fuori dei confini italiani in tutte le gare di Serie A trasmesse in streaming e anche durante la presentazione delle partite. Ci auguriamo che l'interesse suscitato dal nostro calcio dall'inizio di stagione in termini di gol e di spettacolo, continui a richiamare sempre maggiori investitori dal mondo del betting.