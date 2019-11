Il gioco, una passione italiana in continua crescita

Il gioco d'azzardo nel nostro Paese oltre a essere un passatempo popolare è anche un settore altamente diversificato che garantisce considerevoli introiti all'Erario e alle regioni, ma soprattutto crea posti di lavoro. Negli ultimi anni l’offerta di gioco d’azzardo è esponenzialmente aumentata grazie all’avvento di internet e delle più moderne tecnologie e di conseguenza si è evidenziata anche una importante crescita del settore. L'andamento complessivo dell'ultimo triennio 2016-2018, ci rivela che i giocatori hanno movimentato solo nel 2018 ben 106,8 miliardi di euro con una crescita del gioco pari all'11% . La cifra di cui stiamo parlando, naturalmente si riferisce all'intero comparto dei giochi sottoposto al controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il fenomeno del gioco d'azzardo ha origini antichissime e la sua diffusione è globale. Si tratta di un’attività a cui l’uomo sembra naturalmente portato e che quindi ogni forma di demonizzazione è comunque destinata a fallire miseramente.

Le slot online oltre a essere più sicure sono anche più generose in premi

Ormai è un dato di fatto che le slot online siano più generose in rapporto alle vincite, rispetto a quelle da bar, ma soprattutto quanto siano più sicure, grazie al costante monitoraggio da parte dell'ADM e al controllo dell'identità del giocatore. D'altra parte quelle da bar vengono sempre più disincentivate da parte delle amministrazioni locali e sempre più emerge quanto siano meno affidabili. Non possiamo inoltre tralasciare l'aspetto pratico, evidenziando quanto sia più semplice l'accesso al gioco online rispetto ai metodi tradizionali. Infatti si può giocare comodamente da casa senza doversi recare dal tabaccaio o in sala scommesse.

Il gioco responsabile garantisce divertimento e non nuoce alla salute

Molti giocatori si lasciano trasportare dal gioco più che per il denaro o la vincita, per il brivido che l'azzardo sa regalare. Altri invece lo fanno con la speranza di fare jackpot e poter cambiare la propria vita. Purtroppo però non esistono formule per vincere in modo sicuro, in quanto si tratta solo ed esclusivamente di fortuna. Non resta che attenersi alle regole del gioco responsabile ed il divertimento è garantito.