"E' stata Miriam a sbattere contro l'auto. Io non volevo investirla"

Nessun maltrattamento in famiglia - solo normali discussioni - e nessuna intenzione di investire la figlia con l'auto. Anzi, nella sua ricostruzione, sarebbe stata Miriam, che camminava ascoltando musica con le cuffiette, a finire contro la vettura, sbattendo sul cofano dopo essersi spaventata per aver visto l'auto all'improvviso. E gli insulti di cui i primi soccorritori hanno parlato? "Non insultavo Miriam, stavo imprecando perché si era fatta male e aveva rotto il cellulare".

Elmostafa Hayan, a processo per il tentato omicidio della figlia Miriam, fornisce una ricostruzione del tutto opposta a quella finora sentita in aula e anche a quella raccontata da Miriam stessa nel corso dell'incidente probatorio.

Non solo: nel corso di una deposizione a tratti molto difficile da seguire e resa con l'assistenza di un interprete, l'uomo nega anche gran parte dei comportamenti che, secondo Miriam e in parte anche secondo la stessa moglie di Hayan, avrebbe tenuto nei confronti della ragazza. "Non l'ho mai seguita, mai picchiata, mai minacciata, mai insultata, mai preteso che lasciasse il lavoro", dice Hayan rispondendo alle domande del pubblico ministero Mariagiovanna Compare. E quando il magistrato fa notare all'uomo che, subito dopo l'arresto, le sue dichiarazioni erano state parzialmente diverse, lui, confusamente, nega i contenuti dell'interrogatorio di garanzia, cercando di sostenere di non aver mai detto ciò che è stato verbalizzato.

Del resto, secondo Hayan, nemmeno la lettera inviata dal carcere alla figlia, nella quale sono contenute ammissioni su un "atto vile" e su altri errori commessi nel corso degli anni, rispecchierebbe il suo pensiero. "Io volevo solo scusarmi e ribadire che non avevo fatto apposta a investire Miriam - ha detto -. Ma non ho scritto io la lettera. L'hanno scritta un senegalese e un altro marocchino che ho conosciuto in carcere".

Una versione assolutamente diversa da quanto finora sentito in aula: Hayan ammette che prima di quello che lui chiama "incidente" aveva discusso con Miriam perché lei stava per uscire e non aveva detto dove si stesse recando e che, da qualche mese - dopo che la figlia aveva chiamato i carabinieri perché lui le aveva staccato la connessione internet - i rapporti si erano fatti tesi e ciascuno mangiava per conto proprio senza quasi rivolgersi la parola. Ma nega convintamente tutto il resto. Comprese le cose raccontate dalla vicina di casa che aveva anche ospitato qualche giorno Miriam. "Quella signora ce l'ha con me perché il bambino piccolo fa rumore e la disturba" ha detto Hayan, ribadendo i cattivi rapporti tra lui e la vicina che anche un altro teste della difesa aveva raccontato.

Nella prossima udienza, dopo l'ultimo teste della difesa, si passerà alle richieste finali.