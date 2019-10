Engas Vercelli: 8-3 al Seregno Hockey - foto

Solida prestazione di Engas Hockey Vercelli che batte Seregno Hockey per 8-3.

I bicciolani scendono in campo con: Motaran, Francazio, Monteforte, Brusa e Lo Priore fra i pali.

Le prime due azioni sono del Seregno, poi Hockey Vercelli prende decisamente il comando delle operazioni con parecchi tentativi, fra cui si segnalano quelli di Motaran dalla sinistra, Brusa che ci prova centralmente e Monteforte più volte, da varie angolazioni.

Il vantaggio arriva al minuto 20’ con Marco Motaran che concretizza dopo uno sfondamento sulla destra di Brusa. Due minuti dopo, ancora Brusa, su contropiede, prende la traversa. Continuano numerose le azioni dei vercellesi che, però, non riescono a metterla dentro. Al 16’ e al 14’ Seregno ci prova; prima con un’azione pericolosa, vanificata dai vercellesi, e poi con tiro centrale da lontano che Lo Priore para. Al 13’ un’occasione per fronte e, pochi secondi dopo, palo preso da Motaran. A 10’ dal termine della prima frazione, arriva il raddoppio vercellese con Brusa a rete dopo una bella azione personale. A 2’ Orso prende il posto di Monteforte. Si va a riposo sul 2-0.

Nel secondo tempo, fra i pali della squadra vercellese gioca Pascuillo. Dopo due minuti di gioco, Brusa tira centrale da lontano, mandando di poco alta la pallina. Il Seregno accorcia le distanze poco dopo con Alberio, portandosi sul 2-1, ma è un avvicinamento che dura solo lo spazio di qualche secondo: Brusa, su ribattuta del portiere di un tiro da lontano di Francazio, segna il 3-1. Passano due minuti e il capitano Amleto Francazio realizza il 4-1, su passaggio di Motaran. Nel frattempo, Monteforte torna in campo al posto di Orso. A 15’ dal termine, rigore per il Seregno: Santochirico si incarica della battuta; prima lo sbaglia, poi insacca il 4-2 su ribattuta. Da qui sino al termine, Engas Hockey Vercelli prende il largo definitivamente: dopo due tentativi di Monteforte, sempre “Il Pistolero”, segna il 5-2 con una splendida azione personale, partita addirittura da dietro la propria porta. Al 11’ bella parata di Pasciullo e poi combinazione Francazio-Motaran, con la conclusione del n°8 dell’Engas, parata. Passano 30 secondi e il capitano Francazio muove di nuovo il tabellino, portandolo sul 6-2: insacca sulla sinistra, dopo un tentativo respinto di Brusa. A 8’ dalla fine, rigore per la squadra di casa, fallito da Monteforte che prende in pieno la traversa. 4 minuti dopo, penalty anche per il Seregno: batte Giordano, Pasciullo para, ma poi viene infilato sulla ribattuta da Alberio; siamo così sul 7-3. Entra Aprile al posto di Motaran. A 1’ dal termine, Monteforte realizza l’ultima rete della partita, ribattendo in rete un tentativo da lontano di Aprile. La partita termina, quindi, 8-3 per i vercellesi che disputano un match di qualità, schiacciando anche sul piano della personalità il Seregno Hockey. Prossimo impegno per l’Engas Hockey Vercelli: in trasferta, contro CSA Agrate Brianza, questo sabato, 2 novembre alle ore 18, sempre valido per la Coppa Italia di Serie B.