Scontrino elettronico: corsi di formazione con Cna

"Scontrini elettronici": la Cna Piemonte Nord invita le imprese dell'area di Vercelli agli incontri gratuiti organizzati per spiegare le novità sull'invio telematico dei corrispettivi, che diventerà obbligatorio dal 1° gennaio 2020 per tutte le imprese che emettono scontrini e ricevute fiscali.

Gli incontri si terranno: lunedì 4 novembre alle 9 nella sede CNA di via Guicciardini 20; giovedì 7 novembre alle 17, sempre nella sede CNA di via Guicciardini 20 e infine lunedì 11 novembre ore 9.30 Santhià (nei locali dell'Autoscuola Viotti, in piazza Vittorio Veneto 6).

"Dal 1° gennaio 2020 - spiegano da Cna - gli scontrini e le ricevute fiscali verranno sostituiti da un documento commerciale, al quale dovrà seguire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica giornaliera dei dati dei corrispettivi. Il documento commerciale potrà essere emesso da un registratore telematico oppure da una procedura web dell’Agenzia delle Entrate. Chi ha già un registratore di cassa dovrà sostituirlo o, se è possibile, farlo adeguare dal proprio fornitore affinché sia abilitato alla nuova modalità telematica. Chi emette ricevuta fiscale nei propri uffici potrà utilizzare la procedura web oppure emettere anche nei confronti dei privati fattura elettronica. In entrambi i casi dovrà consegnare copia cartacea al cliente. Anche chi esegue prestazioni di servizi a domicilio del cliente potrà scegliere se utilizzare la procedura web (e quindi un corrispettivo telematico) oppure emettere anche nei confronti dei privati fattura elettronica".

Per informazioni e adesioni agli incontri contattare il Servizio Fiscale CNA Piemonte Nord, sede Vercelli, telefono 0161 251687.