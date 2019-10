Tenta il suicidio, salvato dalla moglie

In preda allo sconforto tenta un gesto disperato e si chiude in garage con l'auto accesa. Per sua fortuna, la moglie lo trova prima che sia troppo tardi e l'uomo, classe 1949, viene salvato in extremis.

L'uomo, portato d'urgenza al Pronto soccorso, in stato soporoso e con una forte cefalea, è stato inviato alla Habilita Casa di Cura I Cedri di Fara Novarese e sottoposto al trattamento di ossigeneo terapia in regime di emergenza. Il trattamento è stato effettuato dalle ore 14:48 alle ore 16:33 di giovedì e si è risolto senza complicanze. Il paziente è stato trasferito all’ospedale Sant'Andrea di Vercelli per proseguire le cure del caso.