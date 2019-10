I vandali non si fermano neanche davanti al piccolo Buddha

I vandali non risparmiano neanche Buddha.

Una statuetta posta sul recinto del Tempio del Cielo nel Giardino d'Estate dell'Accademia Shen Qi Kwoon Tai di Vercelli è stato sradicato e rotto. La testa della statuetta è stata spaccata e abbandonata poco lontano.

"E' un peccato dover constatare gesti che mancano di un minimo di rispetto per contesti che desiderano essere abbellimenti artistici e di pratica per tutti e per la città e realizzati, inoltre, con immensi sacrifici e impegno", ha commentato Carlo Olmo, Maestro dell'Accademia, in un post sul Facebook. Olmo stesso, dopo essersi accorto dell'accaduto, ha subito riparato il manufatto posto a ornamento della Ruota della Preghiera.

"Anche se il mio cuore oggi è un po' triste - conclude Olmo - la Ruota di Preghiera continuerà a girare per spandere il bene dappertutto, come ho già fatto in dedizione profonda, anche e soprattutto nella speranza di fare breccia in chi ha l'animo così indurito e chiuso".