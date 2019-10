Blitz in hotel: arrestato un ricercato albanese

Era destinatario di un mandato di cattura per la custodia cautelare in carcere ed è stato arrestato a Vercelli, in un hotel dove è stato sorpreso in compagnia di una donna.

A finire in manette un albanese che gli uomini della Volante hanno arrestato dopo aver ricevuto una segnalazione relativa alla sua presenza in un hotel cittadino.

L'albanese era già stato arrestato da operatori della Squadra Mobile della Questura di Vercelli perché responsabile di rapina e sequestro di persona.

Giunta la segnalazione, la Volante è intervenuta immediatamente presso l’esercizio pubblico in questione dove effettivamente rintracciava il ricercato.

L’uomo è stato arrestato e accompagnato in carcere a Vercelli.