PalaPiacco: progetto di riqualificazione da 750mila euro

Sopralluogo al Pala Piacco, nella mattna di giovedì, da parte del vicesindaco Massimo Simion, dell’assessore allo sport Mimmo Sabatino e dei consiglieri comunali Donatella Demichelis e Romano Lavarino che hanno fatto visita alla struttura per verificare di persona, insieme all’ingegner Paolo Nifantani, del servizio edilizia e ambiente, le priorità degli interventi di manutenzione straordinaria da realizzarsi nel centro sportivo.

Il progetto verrà candidato sul bando Sport Missione Comune, gestito dall’Istituto per il Credito Sportivo per l’anno 2019, con lo scopo di ottenere le risorse messe a disposizione degli enti locali per abbattere totalmente gli interessi di mutui a tasso fisso, da stipulare entro il 31 dicembre.

“Il progetto definitivo del PalaPiacco è di 750mila euro - spiega Simion - ed è possibile richiedere l’ammissione a contributo riguarderà la sistemazione del tetto, il rifacimento degli spogliatoi, i servizi igienici per i disabili, il rifacimento delle pavimentazioni, la sostituzione delle uscite di sicurezza e della caldaia, la tinteggiatura dei locali interni, l’impianto antincendio e il potenziamento delle lampade della palestra 400 watt. Il progetto definitivo per essere ammesso a contributo deve essere munito di parere favorevole rilasciato dal Coni. Questo intervento si inserisce nell’ambito del programma di potenziamento del patrimonio sportivo vercellese e del miglioramento della fruibilità dei complessi già esistenti, allo scopo di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dell’utenza, in continua crescita. Questi lavori permetteranno alla cittadinanza di fruire di una strutturacompletamente rinnovata e moderna”.