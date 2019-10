Rapina in casa due anziani: nei guai un 23enne vercellese

La mattina dell’11 settembre scorso, in via Matteotti a Langosco, i carabinieri di Candia Lomellina erano intervenuti nell’abitazione di due coniugi pensionati, un 79enne una 75enne, dove poco prima era stata commessa una rapina impropria ai danni dei due, che, rincasando, avevano sorpreso tre sconosciuti parzialmente mascherati con un fazzoletto, che, approfittando della loro assenza, si erano introdotti all’interno della loro abitazione.

I tre, che nell’occasione erano riusciti a rubare da una cassetta blindata a muro della camera da letto 3 fucili e una pistola regolarmente detenute, per assicurarsi la fuga avevano spintonato la donna a terra che si era frapposta per bloccare uno di essi, poi fuggendo in macchina.

In settimana gli stessi carabinieri della stazione di Candia Lomellina, a conclusione di una scrupolosa attività d’indagine e dopo aver raccolto inconfutabili elementi di colpevolezza, hanno deferito in stato di libertà per la rapina impropria due pregiudicati: un 54enne residente a Casale Monferrato, di fatto domiciliato Palestro, e un 23enne residente a Vercelli.