Incendio nel cortile dell'abbazia di San Nazzaro

Fiamme nella corte dell’abbazia monumentale di San Nazzaro Sesia: martedì sera un'auto parcheggiata all’interno dello storico complesso ha preso fuoco per cause ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della Centrale di Novara. Sono state necessarie un paio d’ore di lavoro per spegnere il fuoco e ripristinare condizioni di sicurezza. Presenti anche i carabinieri che sono al lavoro per accertare le cause dell’episodio.