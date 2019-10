Frontale sulla 31bis: auto distrutte e traffico bloccato

Frontale, nel pomeriggio di mercoledì, sulla Sp 31 bis del Monferrato, nel comune di Verolengo, poco dopo il ponte sulla Dora che collega il paese a Crescentino.

Due vetture si sono scontrate per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine e, per i soccorsi, è stato richiesto anche l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, presenti insieme ai colleghi del Comando di Torino.

Le due vetture coinvolte nel frontale hanno riportanto danni gravissimi e bloccato la viabilità: sul posto, per i soccorsi, erano presenti il personale sanitario del 118 che si è occupato dei feriti, che per fortuna non hanno riportato conseguenze gravi, e i carabinieri. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di mettere in sicurezza i veicoli e il tratto di strada interessato.

Il traffico ha, ovviamente, patito forti rallentamenti sia in direzione del Vercellese che verso il Torinese.