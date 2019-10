Roberta Petrino premiata dalla Società Europea di Medicina di Emergenza

Prestigioso riconoscimento per Roberta Petrino, direttore del Dea di Vercelli, insignita del titolo di Honorary Fellow da parte della European Society for Emergency Medicine: la Società Europea di Medicina di Emergenza.

"Si tratta - si legge in una nota dell'Asl - di un riconoscimento prestigioso conferito solo a un altro professionista nel nostro paese. Roberta Petrino è la seconda a ricevere questo titolo onorario; in Europa sono in tutto quindici i medici che lo hanno avuto".

Il riconoscomento è stato attribuito per l'impegno e la dedizione profusi negli anni per lo sviluppo della Medicina di Emergenza e Urgenza, per il riconoscimento della stessa come specializzazione Europea, per la definizione del curriculum delle competenze, per l'elaborazione dell'Esame di certificazione Europea. Inoltre per il suo ruolo come Presidente dell'EUSEM nel biennio 2016-2018.