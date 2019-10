I bambini della primaria protagonisti del video di Arpa Piemonte - VIDEO

I bambini della scuole primaria di Borgosesia e il bellissimo Parco Magni diventano protagonisti del video di Arpa Piemonte realizzato nell'ambito del progetto "Musica d'Ambiente".

Nato per parlare ai bambini di sostenibilità grazie alla musica, attraverso un linguaggio etico-tecnico-scientifico accessibile, il progetto ideato da Franco Pistono per Arpa Piemonte è approdato nel centro valsesiano e i risultati sono davvero belli.

«Già nel 2017 Borgosesia è stata città capofila per l’inserimento dell’educazione ambientale nella scuola primaria – spiega l’assessore all’Ambiente del Comune di Borgosesia, Eleonora Guida – dunque quando ho sentito parlare di questo progetto mi è sembrata la perfetta continuazione del lavoro già iniziato: ho contattato Arpa Piemonte per far partecipare i nostri bambini all’iniziativa, e da qui è nata una bella collaborazione. Franco Pistono è venuto a Borgosesia per fare formazione ambientale agli insegnanti, che poi hanno passato la loro conoscenza ai bambini. Quindi, pochi giorni fa, è venuta in città la troupe per realizzare il video clip dal titolo “Sarà quello educare” che il 26 è stato presentato a Climathon, la grande manifestazione a difesa dell’ambiente, tenutasi a Torino, e che il 9 novembre sarà a San Remo, a Villa Nobel, per partecipare all’evento internazionale Festival for the Earth».

Il progetto ha visto il coinvolgimento di numerose direzioni didattiche piemontesi ma, è la stessa Arpa Piemonte a sottolinearlo, solo nel caso di Borgosesia è stato direttamente un assessore a volere che l’iniziativa venisse portata all’attenzione degli alunni delle scuole cittadine: «L’ambiente è per me una priorità – aggiunge Guida – e sulla mia stessa linea si trovano tutti i miei colleghi di giunta e il sindaco Paolo Tiramani senza perdere tempo ha messo a disposizione di Arpa il Parco Magni per le riprese. E' un orgoglio per la nostra città essere luogo simbolo di un progetto che mira a sensibilizzare i bambini (ed, attraverso di loro, l’intera società) sulla problematica ambientale. Ringrazio la direzione didattica e la docente Maura Lavazza che ha curato la realizzazione del progetto a Borgosesia».

Il video clip, disponibile mostra i bimbi di Borgosesia che animano le note del brano “Sarà quello educare” con testo e musica di Franco Pistono e voce solista di Marta Ziccardi, mostrando tutta la loro gioia al contatto con la natura colorata e accogliente del Parco Magni: «I bambini – conclude Eleonora Guida – possono diventare “nativi ambientali”, ossia testimoni di un mondo in cui il rispetto per l’ambiente sia fondamento etico nella formazione di ogni cittadino consapevole: per questo è fondamentale lavorare sulla loro sensibilità nei confronti del pianeta: noi ci siamo!».