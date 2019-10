"Niente formaldeide nei pallets prodotti a Vercelli. E 30 posti di lavoro garantiti"

Non verrà utilizzato formaldeide nei pallets prodotti nell'impianto proposto da Asm per l'area industriale di Vercelli. Dopo i tavoli di confronto con il Comune di Vercelli, l'azienda ha stabilito di far ricorso esclusivamente colle a zero formaldeide nella produzione dei pallets e dei blocchetti previsti dall’impianto in fase di autorizzazione.



"Si tratta di una scelta frutto di approfondite verifiche con i partner di progetto e finalizzata a spingere ulteriormente verso una produzione dell’impianto 100% sostenibile - si legge in una nota dell'azienda -. Nell'impianto infatti si potrà riutilizzare legno di scarto per la produzione di prodotti finiti evitando il taglio di circa 115.000 alberi".



L’investimento complessivo ammonterà a 36 milioni di euro e darà impiego a 30 persone dirette oltre all’indotto.



Asm specifica anche che "Con questo miglioramento al processo produttivo si è ritenuto di sviluppare ulteriormente una tecnologia che già in fase iniziale collocava il progetto tra quelli più innovativi ed eco compatibili d’Europa nel settore, rispondendo così, oltre alla sensibilità del territorio, a una domanda generalizzata di prodotti sostenibili, senza composti a base di formaldeide in linea con quanto si sta consolidando nel mercato europeo".

Il progetto di creazione dell'impianto per la realizzazione del pallets a partire dal recupero degli scarti legnosi sarà oggetto di discussione - anche se non in via diretta - nel corso del prossimo Consiglio comunale: all'ordine del giorno c'è una modifica alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore che estende agli insediamenti dell'area industriale la possibilità di trattare rifiuti. E, proprio su questo tema, nella giornata di lunedì, si era avuto un intervento dei consiglieri dei gruppo SiAmo Vercelli, decisamente critici sugli effettivi benefici dell'impianto.