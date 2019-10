Tour operator muore a soli 55 anni

E' morta all'improvviso, a 55 anni, Daniela Barattino, gattinarese di origine, tour operator da molti anni residente all'estero. Il decesso è avvenuto nei giorni scorsi in Vietnam, a Ho Chi Minh City, dove la donna viveva da tempo. A Gattinara ha lasciato la famiglia di origine e tanti ricordi tra gli amici con cui aveva frequentato le scuole, prima di trasferirsi all'estero. La donna aveva vissuto in varii stati poi aveva iniziato a lavorare nell'agenzia di viaggi creata dal fratello e specializzata in tour nell'estremo Oriente. E, da una ventina d'anni, aveva scelto il Vietnam come Paese in cui vivere. “Non rattristiamoci di averla persa, ma ringraziamo di averla avuta” è il messaggio voluto come ricordo dalla famiglia sull'epigrafe della donna e comparso anche a Gattinara.