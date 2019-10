Il Museo Leone propone, per le 16 di sabato 2 novembre, una nuova visita guidata, in collaborazione con il Progetto Dedalo che vede in prima fila l’Asl insieme ai suoi partner tra cui anche il Museo di via Verdi. Per tutti i tesserati Dedalo l’ingresso sarà gratuito mentre, chi lo desidera, potrà tesserarsi sul momento, beneficiando immediatamente dell’offerta. La visita sarà comunque aperta a tutti gli amici del Museo Leone al prezzo ridotto di 5 euro e permetterà in seguito di ammirare l’intero percorso espositivo. Per partecipare non sarà necessaria la prenotazione ma sarà sufficiente presentarsi alcuni minuti prima dell’inizio presso la biglietteria del Museo.

Per l’occasione Federica Bertoni, responsabile delle collezioni Archeologiche del Leone, condurrà la visita guidata dal titolo L’Oltretomba. Riti e Superstizioni del Mondo Antico, alla scoperta di come la festività di Ognissanti e quella del Ricordo dei defunti siano nate per sostituire antiche ricorrenze pagane in un periodo dell’anno in cui si viveva il passaggio dalla luce estiva al buio invernale e si modificavano i ritmi della vita di uomini e animali. Dagli antichi celti fino ai romani, la morte era contemplata come una presenza normale in un mondo che però curiosamente temeva il ritorno dei defunti e ne faceva oggetto di superstizione e di riti apotropaici. Un mondo che tuttavia dall’altra parte sapeva vivere il trapasso con rassegnazione, preparando gli uomini al culto della propria memoria e quindi all’organizzazione del proprio viaggio ultraterreno.

Saranno i reperti archeologici, i sarcofagi, i resti dei corredi funebri e gli amuleti, custoditi nella sezione archeologica del Museo Leone a raccontarci questa storia.

La prenotazione non è obbligatoria e sarà sufficiente presentarsi in biglietteria pochi minuti prima delle 16.

Per informazioni 3483272584 o scrivere a didattica@museoleone.it