Si presenta dall'inquilino e lo minaccia con un coltellino

Si presenta a casa dell'inquilino e, per dirimere un'annosa questione, estrae un coltello e si lascia andare a qualche frase di troppo. Così l'inquilino, spaventato, va dai carabinieri a sporgere denuncia. E, questi ultimi, nel corso dei controlli, finiscono per sequestrare al padrone di casa anche due fucili da caccia.

La vicenda ha come teatro Crescentino: nei giorni scorsi, dai carabinieri della stazione si è presentato un anziano 77enne che ha sporto denuncia-querela contro il proprietario di casa, un 69 enne del posto. L'uomo ha raccontato che quest'ultimo si era presentato a casa sua per risolvere un'annosa questione legata alla manutenzione dell’appartamento per risolvere la quale l'affittuario aveva anticipato del denaro. Ma anzichè ricevere quanto pattuito, l'anziano si era trovano davanti un coltello e alcune minacce da parte del proprietario dell'appartamento.

L’affittuaria, impaurito, si è quindi rivolto ai carabinieri che hanno accertato che il 69enne deteneva anche due fucili da caccia, ora messi sotto sequestro cautelativo, onde evitare problemi maggiori. I carabinieri, oltre a denunciare l'uomo per minacce, hanno interessato anche la Prefettura per l’emissione di un decreto relativo alle armi.