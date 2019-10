Viale Rimembranza e corso Salamano: ecco i countdown semaforici

Sono stati installati lunedì mattina i sistemi countdown sugli impianti semaforici di viale Rimembranza e corso Salamano dotati di telecamere T-XROAD. Attraverso un conto alla rovescia i nuovi impianti indicano quanti sono i secondi disponibili per fermarsi prima della linea di arresto, in modo da evitare il passaggio con il semaforo rosso.

"Oltre a salvaguardare l’incolumità, verrà eliminato il rischio di dover comminare sanzioni inutili a coloro che comunque rispettano il rosso - commenta l'assessore Patrizia Evangelisti che ha seguito i lavori -. L’intervento che abbiamo attuato è nell’interesse dei cittadini e il nostro obiettivo è di garantire l’incolumità dell’utenza limitando le sanzioni”.

La proposta di installare il countdown era stata presentata alla precedente amministrazione dal consigliere Michelangelo Catricalà del Movimento 5 Stelle, firmata assieme al capogruppo della Lega Alessandro Stecco e ai consiglieri Enrico Demaria e Maurizio Randazzo di VercelliAmica: all'epoca, però era stata bocciata dal Pd.

"Oggi la Lega dimostra concretezza e capacità di ascolto, in quanto quando una proposta è valida lo è a prescindere da chi la presenta nell'interesse dei cittadini, ma sopratutto capacità di volgere alla pratica" commentano il capogruppo Alessandro Stecco e l’assessore Evangelisti che si erano attivati per ottenere dichiarazioni di fattibilità tecnica e i preventivi finalizzati all’installazione dei sistemi per garantire anzitutto la sicurezza dei cittadini.