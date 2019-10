Caresana: 5G vietato (aspettando gli studi sugli effetti per la salute)

In attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’International Agency for Research on Cancer, Caresana mette al bando il 5G, vietando dunque la sperimentazione e l'installazione di questi sistemi per le comunicazioni elettroniche.

Una recente ordinanza del sindaco, Claudio Tambornino, va a bloccare qualsiasi ipotesi di installazione in tal senso, sulla base del principio di precauzione sancito dall’Unione Europea.

“Il 5G – si legge nel testo dell'ordinanza - si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette onde millimetriche, che comportano due applicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggiore numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio”

“Le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate – prosegue il documento - mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi”. E poiché i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili valutano gli effetti delle radiofrequenza estremamente pericolosi per la salute dell’uomo, l'amministrazione comunale di Caresana mette le mani avanti e ferma in via precauzionale ogni tipo di installazione.