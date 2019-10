Mokaor: obiettivo centrato

Nella seconda gara del campionato di serie C, la Mokaor torna alla vittoria.

Dopo la battuta d’arresto dell’esordio, le bicciolane erano chiamate ad una prova di carattere per poter riscattare la prestazione non brillante della prima partita.

E come da pronostico la Mokaor ha raggiunto l’obiettivo dei tre punti.

L’incontro non è stato tutto rosa e fiori, ma l’importante in questo periodo per le vercellesi è quello di incamerare il maggior numero di punti, per raggiungere poi la consapevolezza di essere un’ottima squadra.

Inoltre il fatto di non poter avere per un certo periodo in campo la palleggiatrice Lorenzoni per un problema fisico, è un onere molto importante per i mister vercellesi, che comunque con il duo Patrucco e Borrini, avranno una valida alternativa.

Nel primo set le bianconere schierano Borrini in regia, Leotta opposta, Mossetti e Zambotti ali, Bertinazzi e Bertolone centri e Paggi Libero.

La Mokaor non inizia bene tanto da dovere inseguire le torinesi sino al 19/17.

Da questo parziale le bicciolane hanno finalmente uno scatto nei punti finali, arrivando a vincere il periodo per 25/23.

Anche nella seconda frazione, la Mokaor parte con il freno a mano tirato, andando ancora sotto per 19/13.

Ma anche in questo set, Mossetti e compagne danno prova di orgoglio, raggiungendo le avversarie sul 19/19, per poi superarle per 25/22.

Nell’ultimo periodo finalmente la Mokaor gioca bene ed andando in vantaggio da subito, concludono la frazione per 25/15 e l’incontro per 3-0.

Bene Leotta che con i sui 14 punti è sta la MVP della partita e le giovani Greta Lupo, Marta Prinetti e Zoe Patrucco.

Il prossimo incontro per la Mokaor è previsto sabato 2 novembre ad Alba alle 20.30 contro la Compagine de El Gal, formazione giovane e molto ostica.

Occorrerà la migliore Mokaor per poter raccogliere ancora punti.

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI – IN VOLLEY PIEMONTE 3-0 (25/23 25/23 25/15)

Bertolone (4), Borrini, Patrucco, Mossetti (9), Leotta (14), Prinetti (3), Paggi L1, Zambotti (8), Bertinazzi (7), Lupo Greta (1), Lupo Laura.

Allenatori Gherardi-Vigliani.