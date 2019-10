"Grazie al pubblico, che ci è stato vicino"

Nelle parole dei protagonisti nel post partita, sia soddisfazione che lucida critica, unite a determinazione per la settimana intensa che attende l’Hockey Vercelli.

Il mister, Paolo De Rinaldis: “Posso rimproverare alla squadra qualcosa dal punto di vista tecnico-tattico stasera, e ci lavoreremo, ma davvero niente su quello dell’impegno. Certo, potrà succedere che si trovino difficoltà nel prosieguo della stagione, che non si vincano sempre tutte le partite, ma questo approccio mentale degli atleti per me è una garanzia.”

Sugli impegnativi prossimi giorni: “Mercoledì ospiteremo Seregno, martedì quindi l’allenamento dovrà essere giocoforza più leggero, poi sabato giocheremo ad Agrate Brianza: avremo, quindi, 3 match e un allenamento in soli otto giorni. Fino ad oggi, siamo riusciti a far ruotare 11 giocatori esterni e due portieri: anche oggi Lo Priore e Pasciullo hanno disputato un tempo a testa e, sia a Monza che stasera, entrambi si sono ben comportati, mi ritengo soddisfatto di loro.”

La numerosa presenza di pubblico, quantificata in 500 persone, è stata salutata con gioia da tutti, così il capitano Amleto Francazio: “Per noi giocatori avere visto il palazzetto così pieno è stato molto bello, abbiamo sentito la gente applaudirci anche nei momenti difficili del match e questo ci ha aiutato. Ho rivisto persone che non frequentavano l’hockey da tempo e poi il pubblico era di tutte le età: queste cose testimoniano il buon lavoro della società.”

Francazio parla del prossimo avversario di mercoledì: “L’Hockey Seregno ha buoni elementi che giocano da tanti anni insieme, sono veloci e si sono rafforzati con l’acquisizione di un bravo portiere. Non sarà facile né per noi, né per loro: sarà una partita da giocare a viso aperto. Mercoledì avremo di nuovo a disposizione Motaran e Orso, per noi una sicurezza in più nell’affrontarli.”

Il presidente, Gianni Torazzo: “Stasera ciò che più mi ha impressionato è stato il pubblico, da tanto non c’erano una presenza e un incitamento simili. Ciò dimostra che il nostro progetto è giusto”