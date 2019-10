Non c'è Schiavon (nemmeno in panchina), e quindi Gilardino propone un centrocampo giovane e inedito (Grossi paly con Bani ed Erradi mezzeali) in difesa giocano Auriletto e Benedetti centrali, Foglia terzino destro (un turno di risposo dunque a Franchino), davanti Rosso e Azzi con Comi centravanti.

Ricapitoliamo la formazione che tra poco affronta il Siena:

Sauro; Foglia, Auriletto, Benedetti, Quagliata; Grossi, Erradi, Bani; Azzi, Rosso, Comi.