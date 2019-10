Pro Vercelli in vantaggio a Siena dopo 45'

Incredibile a Siena dopo 45 minuti. I toscani dominano, ma la Pro Vercelli nelle due uniche occasioni gol colpisce e affonda con Azzi e Comi.

PRIMO TEMPO

Cesarini, bomber del Siena e capocannoniere, si destreggia in palleggio in area, porge a Gerli, tiro non forte che Saro neutralizza in tuffo. È il 4’, e il Siena è padrone del campo.

Ancora Cesarini crea scompiglio in area, Benedetti salva in corner.

Sull’angolo, Siena in vantaggio: segna il centrale del Siena, Baroni, in mischia.

Arriva la prima vera offensiva dei bianchi ed ecco il gol.

Gran rete di Azzi che servito alla perfezione da Rosso mette dentro di testa… alla Comi. Siena 1 Pro Vercelli 1. Al 17’.

Cesarini, ancora lui, dribbla due difensori bianchi, respinge Saro.

Testa di Guidone, alta, risponde la Pro con Comi che si fa largo e da fuori area sferra un gran destro; palla alta sulla traversa.

Azzi, servito da Erradi, ingrana la quarta sulla destra e crossa: perfetto e potente l’impatto della testa di Gilardino, Pro Vercelli in vantaggio. È il 29’.

Due azioni offensive e due gol dei bianchi. Il Sien mantiene il possesso palla e davanti ha gente – l’attaccante Cesarini, la mezzala Serrotti – che sa fare male.

Comi da dieci in pagella, per ora. Dà manforte alla difesa, davanti è sempre pericoloso. E il sol è d’autore.

Ammonito Erradi che stende Serrotti.

Siena vicino al pari: traversone di Oukhadda, testa di Guidone (smarcato) sul fondo. È il 34’.

Miracolo di Saro che neutralizza una testata di Buschiazzo al 43’. Bravo il portiere ma la Pro sugli angoli è in difficoltà.

SECONDO TEMPO

MARCATORI: Baroni (S) al 4’; Azzi (PVc) al 17’; Comi (PVc) al 29’.

AMMONITI: Erradi, Bani della Pro Vercelli; Gerli del Siena.

Arbitro: Giaccaglia di Jesi

FORMAZIONI

ROBUR SIENA: Confente; D’Ambrosio, Panizzi, Baroni (Buschiazzo dal 27’); Oukhadda, Gerli, Da Silva, Serrotti, Migliorelli; Guidone, Cesarini.

A disp. Ferrari, Arrigoni, Ortolini, Campagnacci, Romagnoli, Polidori, D’auria, Andreoli, Buschiazzo, Vassallo, Setola, Lombardo. All. Dal Canto.

PRO VERCELLI: Saro; Foglia, Benedetti, Auriletto, Quagliata; Erradi, Grossi, Bani; Azzi, Rosso, Comi.

A disp. Vallacchi, Cecconi, Mal, Della Morte, Volpe, Russo, Romairone, Iezzi, Franchino, Carosso, Merio. All. Gilardino.