Edilizia popolare: prorogati i termini di pagamento della quota minima di affitto

E' stata prorogata al 31 dicembre la scadenza entro la quale gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale devono provvedere al pagamento della quota minima di affitto relativa al 2018, mentre quella riguardante il 2019 viene spostata al 30 aprile 2020: la decisione è stata assunta dalla Giunta regionale.

“Oltre 5.000 famiglie che si trovano nella fascia economica più bassa, quella sotto i 6.200 euro annui, avranno finalmente tutela - precisa l'assessore regionale Chiara Caucino -. Lo spostamento delle scadenze fissate dalla Giunta precedente consentirà a molti nuclei famigliari, che spesso anche per pochi euro non erano riusciti a completare i pagamenti, di accedere al fondo sociale regionale senza incorrere nella decadenza per morosità”.

Il mancato pagamento della quota, infatti, comporta l’impossibilità per gli assegnatari degli alloggi di beneficiare della condizione di morosi incolpevoli e può generare nei loro confronti procedimenti di decadenza dall’utilizzo dell’abitazione, con evidenti ricadute anche sul piano sociale.